Evakueringen fra beleirede byer i Syria gjenopptatt

Mange av de evakuerte var redde, vel vitende om hva som skjedde ved oppsamlingsplassen i Rashidin sist helg. 126 mennesker ble drept lørdag i et selvmordsangrep mot busser med evakuerte, blant dem 68 barn.

Ti av de 45 bussene med evakuerte fra de to landsbyene Foua og Kefraya, som er beleiret av opprørere, rullet i morgentimene fredag ut fra oppsamlingsplassen og i retning av opprørskontrollerte områder.

Samtidig rullet elleve busser med sivile og opprørere fra Zabadani og to andre opprørskontrollerte områder nær Damaskus, nordvestover mot den opprørskontrollerte Idlib-provinsen, melder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Avtale

Evakueringen er ledd i en avtale inngått mellom regimet og opprørerne, som i alt skal omfatte rundt 30.000 mennesker.

De evakuerte som fredag fikk reise videre, er blant 3.000 mennesker som forlot sine hjem i Foua og Kefraya ved daggry onsdag. Ved oppsamlingsplassen i Rashidin ble det stopp. De siste to døgnene har de evakuerte oppholdt seg i bussene, redde for et nytt terrorangrep.

Bakgrunnen for at evakueringen stanset opp, skal ha vært uenighet om løslatelse av fanger, holdt av det syriske regimet.

Selvmordsangrep

Lørdagens terroraksjon mot evakuerte i Rashidin var en av de mest blodige i landets seks år lange borgerkrig.

– Noen lokket til seg barn ved å utgi seg for å distribuere nødhjelp, før de utløste en forferdelig eksplosjon, konstaterte FNs spesialutsending Staffan de Mistura.

Ingen har tatt på seg ansvaret for terroraksjonen mot bussene med evakuerte fra de to regjeringskontrollerte byene Foua og Kefraya, men Assad-regimet anklager «terrorister» for å ha stått bak.

Dette er en betegnelse myndighetene benytter om alle de væpnede opprørerne i landet.

Etnisk rensing

Rundt 8.000 sivile og regjeringsvennlige militssoldater er nå evakuert fra Foua og Kefraya, der det i hovedsak bor sjiamuslimer.

På samme tid er rundt 2.500 sivile og opprørssoldater evakuert fra beleirede områder i Damaskus-provinsen og kjørt til den opprørskontrollerte Idlib-provinsen.

Kritiske røster mener evakueringen i realiteten er etnisk rensing, men president Bashar al-Assad fastholder at dette er den beste måten å få slutt på den seks år lange borgerkrigen på.

