B'Tselem: Israelske soldater opptrer som dommere og bødler

To utenlandske statsborgere ble også drept av israelske styrker i 2016, og den israelske menneskerettsorganisasjonen anklager soldatene for å skyte for å drepe, også når dette ikke er påkrevd.

– B’Tselem har tidligere advart om at det bare er tillatt å skyte for å drepe når målet utsetter andre for livsfare. Det faktum at israelske sikkerhetsstyrker igjen og igjen dreper palestinere som ikke utgjør fare, avdekker et skremmende misforhold mellom det offisielle forbudet og realitetene, konkluder menneskerettsorganisasjonen.

B'Tselem mener at det nå rår en atmosfære i Israel der det å skyte for å drepe blir sett på som akseptabelt, uansett omstendigheter, og selv når faren er over.

Dommer og bøddel

– Den utvetydige støtten fra myndighetene og samtykket fra rettsvesenets øverste ledelse, blant dem riksadvokaten og den militære generaladvokaten, har skapt en normativ situasjon der soldater og politifolk rutinemessig spiller både dommer og bøddel, konstaterer B'Tselem.

De viser til at flere av ofrene lå såret på bakken da de ble drept, mens andre ble skutt og drept på langt hold, selv om de var ubevæpnet eller bare var væpnet med kniv. Det var derfor helt unødvendig å drepe dem, ettersom de kunne ha blitt stanset på ikke-dødelig vis, mener menneskerettsorganisasjonen.

Åtte israelere drept

90 av palestinerne som ble drept, ble drept på Vestbredden, åtte på Gazastripen og tre i Israel, viser oversikten fra menneskerettsorganisasjonen.

De to utenlandske statsborgere ble drept av israelske sikkerhetsstyrker, mens sivile israelere drepte seks palestinere, fire av dem barn.

Palestinere drepte til sammenligning åtte israelere og en utenlandsk statsborger i fjor, fire menn, fire kvinner og et barn.

