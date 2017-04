28-årig tyskrusser pågrepet for angrep på spillerbuss i Dortmund

Han mistenkes for å ha hatt økonomiske motiver for angrepet, og skal ha spekulert i at Dortmunds aksjeverdi ville falle kraftig etter angrepet.

Mannen ble pågrepet i en politiaksjon Tübingen-området i delstaten Baden-Württemberg sørvest i Tyskland tidlig fredag morgen, opplyser føderal påtalemyndighet.

28-åringen har både tysk og russisk statsborgerskap og identifiseres som Sergej W. Han skal ha bodd på samme hotell som Dortmunds spillere dagen de ble angrepet. Ifølge avisa Bild kjøpte han via internett aksjer i fotballklubben for 78.000 euro fra hotellrommet.

En spiller og en politimann ble såret da tre sprengladninger gikk av 11. april mot spillerbussen til det tyske Bundesliga-laget. Spillerne var på vei til stadion for å spille en Champions League-kamp mot AS Monaco.

