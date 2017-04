–USA forbereder siktelse mot WikiLeaks-grunnlegger

Påtalemyndigheten har slitt med å avgjøre hvorvidt grunnlovens ytringsfrihetsparagraf beskytter Assange fra rettsforfølgelse, men den har nå funnet en måte å gå videre på, sier kilder som kjenner til saken til kanalen.

Justisdepartementet har etterforsket Assange og WikiLeaks siden 2010, da nettstedet fikk stor oppmerksomhet for lekkasjen av tusenvis av dokumenter fra etterretningsanalytikeren nå kjent som Chelsea Manning. Manning ble fengslet for sin rolle i saken, men i januar forkortet president Barack Obama den 35-årige fengselsstraffen, og hun vil nå slippe ut i mai.

Assange har på sin side holdt til i Ecuadors ambassade i London siden juni 2012 for å unngå utlevering til Sverige, hvor han er anklaget for voldtekt. Han sier han frykter at han utleveres til USA etter en eventuell utlevering til Sverige.

