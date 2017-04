Theresa May får besøk av EU-topper 

Besøket finner sted 26. april, opplyser EU-kommisjonens pressetalskvinne Mina Andreva.

Det er ikke planlagt møter med britiske opposisjonsledere under besøket.

– Statsminister May inviterte til dette møtet helt spesifikt for å diskutere prosessen rundt forhandlingene under artikkel 50, så besøket vil bli begrenset til det, sier Andreva.

Artikkel 50 er paragrafen i EU-traktaten som beskriver prosedyren for utmelding av EU.

Stats- og regjeringssjefene i de 27 medlemslandene som blir igjen i EU når Storbritannia går ut, skal fredag neste uke holde et toppmøte for å vedta et sett med retningslinjer for de kommende forhandlingene med britene.

Den britiske regjeringen har på sin side varslet nyvalg 8. juni. EU-siden sier det ikke blir reelle forhandlinger med britene før etter valget.

