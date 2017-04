TV-kanal: Ahmadinejad får ikke stille i presidentvalget

Ahmadinejad registrerte seg 12. april for å delta i landets presidentvalg. Den tidligere presidenten sa selv at han kun registrerte seg for å vise sin støtte til sin tidligere visepresident, Hamid Baghaei, som også registrerte seg til valget tidligere i måneden.

Mahmoud Ahmadinejad var president i Iran fra 2005 til 2013, og var kjent for sin religiøse konservatisme og sin steinharde retorikk mot USA.

