Sikkerhetsrådet fordømmer nordkoreansk rakett-test

I en enstemmig uttalelse krever Sikkerhetsrådet at Nord-Korea «ikke utfører flere atomtester» og at Pyongyangs «ulovlige rakettaktiviteter bidrar sterkt til økt spenning i og utenfor regionen».

Sikkerhetsrådet truer med å innføre nye sanksjoner mot Pyongyang for det som omtales som «svært destabiliserende oppførsel».

Tidligere torsdag meldte Reuters, med henvisning til nordkoreanske statlige medier, at Pyongyang truer USA med et «kjempemessig forebyggende angrep» etter at USAs utenriksminister Rex Tillerson sa at USA vurderer flere måter å legge press på Nord-Korea på.

– I tilfelle vårt kjempemessige forebyggende angrep blir iverksatt, vil det ikke bare utslette fullstendig og umiddelbart amerikanske styrker i Sør-Korea og områdene rundt, men også det amerikanske fastland og redusere det til aske, skriver avisen Rodong Sinmun.

