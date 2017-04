Russer og amerikaner til Den internasjonale romstasjonen

Oppskytningen av fartøyet Sojus MS-04 skjedde fra Bajkonur kosmodrom i Kasakhstan torsdag morgen. Turen til ISS – et av få samarbeid mellom Russland og USA – tar omtrent seks timer.

Det er første gang på over ti år at bare to personer er med på ferden. Vanligvis har det vært tre. Grunnen til reduksjonen er kostnadskutt i forkant av utvidelsen av den russiske delen av romstasjonen i slutten av 2017 eller starten av 2018, opplyser den romfartsmyndigheten Roscosmos.

Jurtsjikhin og Fischer skal etter planen bli på romstasjonen i fem måneder. Fra før bemannes den av amerikanerne Peggy Whitson og Shane Kimbrough, samt franske Thomas Pesquet.

58-årige Jurtsjikhin er en erfaren romfarer, med til sammen 537 dager i verdensrommet,

43-årige Fischer er fersk i faget. Den tidligere piloten i det amerikanske flyvåpenet uttalte til NASA TV at han tenker på faren, som døde av kreft. Faren oppfordret ham nemlig til å følge drømmen om å bli astronaut.

(©NTB)