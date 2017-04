Pakistans høyesterett krever etterforskning av statsministeren

Politiske motstandere av Sharif har krevd at han må avsettes etter avsløringene i de såkalte Panama Papers i fjor.

Her kom det fram at flere av Sharifs barn eide selskaper registrert i skatteparadiser.

I kjennelsen torsdag fastslår høyesterett at statsministeren må etterforskes. To av dommerne mener det er grunnlag for å avsette Sharif allerede nå, men et knapt flertall på tre dommere sørger for at han foreløpig kan bli sittende.

