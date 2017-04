Opposisjonen varsler nye masseprotester i Venezuela

Situasjonen i Venezuela ser ut til å tilspisse seg ytterligere etter onsdagens markering mot president Nicolás Maduro. Hvor mange som deltok, er uklart, men opposisjonen hevder selv at flere millioner mennesker var i gatene i Caracas og andre byer rundt om i landet.

– I dag var det millioner av oss. I morgen må enda flere komme ut, sa opposisjonsleder Henrique Capriles onsdag kveld lokal tid.

Demonstrasjonene mot regjeringen og president Nicolás Maduro ble kalt "alle protesteres mor". Også Maduros tilhengere mobiliserte stort, og flere steder utviklet det seg til voldelige sammenstøt. Til sammen tre mennesker skal ha blitt drept.

Døde av skadene

En 17 år gammel gutt som deltok i demonstrasjonen på opposisjonens side i Caracas, ble skutt i hodet og fraktet til sykehus. Han ble operert, men døde av skadene.

I tillegg ble en 23 år gammel kvinne skutt og drept da hun deltok i en demonstrasjon i byen San Cristóbal vest i landet, nær grensen til Colombia. Byens ordfører opplyser til nyhetsbyrået AP at hun ble beskutt av regjeringsvennlige grupper som begynte å omringe demonstranter.

På kvelden opplyste myndighetene at aktivister hadde drept en soldat nær hovedstaden Caracas.

–De drepte nettopp en soldat fra nasjonalgarden i San Antonio de los Altos, sa politikeren og Maduro-støttespilleren Diosdado Cabello under sitt ukentlige TV-program.

– Må stanse diktaturet

Det har vært flere store demonstrasjoner de siste ukene etter at landets høyesterett i forrige måned besluttet å gi seg selv lovgivende makt – samtidig som nasjonalforsamlingens arbeid er blitt blokkert. Domstolens beslutning ble senere opphevet, men mye av motstanden mot Maduro består.

Opposisjonen i Venezuela har som mål å fjerne Maduro fra makten og krever løslatelse av politiske fanger.

– Vi må sette en stopper for dette diktaturet. Vi har fått nok. Vi ønsker valg slik at vi kan få fjernet Maduro, fordi han har ødelagt dette landet, sier Ingrid Chacon, en 54 år gammel sekretær som deltok i opposisjonens demonstrasjon i Caracas onsdag.

Økonomisk krise

Maduros regjering mener på sin side at deler av opposisjonen har planer om statskupp. Ledere for opposisjonen har bedt militæret gripe inn i den politiske konflikten, men forsvarsminister Vladimir Padrino har forsikret at hæren fortsatt er lojal overfor Maduro.

I tillegg til den politiske konflikten er Venezuela rammet av en alvorlig økonomisk krise i kjølvannet av oljeprisfallet de siste årene. Venezuela har verdens største oljereserver, og økonomien i landet er svært avhengig av oljeeksport.

