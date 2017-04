Napolis ordfører vil rydde opp i byens rykte

Napoli-ordfører Luigi de Magistris har opprettet en nettbasert hjelpetjeneste ved navn «Forsvar byen», hvis mål er å samle alle «misvisende» og «ærekrenkende» påstander om byen. Myndighetene vil så be om at påstander trekkes tilbake eller rettes, og i enkelte ekstreme tilfeller kan det være aktuelt å gå til søksmål.

– I en viss tid nå har Napoli vært et mål for politiske kampanjer og mediekampanjer, virksomheter, politikere, ordførere og fotballtilhengere, sier de Magistris i et intervju med en lokal TV-stasjon. Ordføreren har lagt videoen ut på sin egen Facebook-side.

Italias tredje største by er for mange ikke bare kjent for pizza og historiske bygninger, men også for søppelkriser og mafia.

Den største avisa i Napoli, Il Mattino, avviser på lederplass initiativet, og ber de Magistris slutte å skylde på andre for byens problemer.

De Magistris har allerede saksøkt blant andre en kollega fra Nord-Italia som kalte Napoli for «en kloakk». Napoli-ordføreren lover å bruke eventuelle penger fra søksmål til byutbedring.

