HRW: Opprørere bruker landminer i Jemen

Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen har opprørerne, som støttes av elementer fra regjeringshæren som er lojale mot ekspresident Ali Abdullah Saleh, benyttet landminer i minst seks provinser de siste årene.

Jemen ratifiserte i 1998 den internasjonale konvensjonen som forbyr all produksjon, lagring og bruk av landminer.

– Houthi-Saleh-styrkene har lukket øynene for landmineforbudet på bekostning av sivilbefolkningen i Jemen, sier Steve Goose, som leder våpenavdelingen i Human Rights Watch.

– Jemen forbød bruk av antipersonellminer for snart to tiår siden, og ingen myndigheter bør godta at de fortsatt benyttes, sier han.

Ifølge Den internasjonale kampanjen for å forby landminer (ICBL), kostet landminer nærmere 1.000 liv i Jemen i 2015, det siste året det foreligger endelig statistikk for.

Houthi-militsen inntok Jemens hovedstad Sana høsten 2014, og våren etter gikk Saudi-Arabia til krig mot dem i spissen for en USA-støttet regional koalisjon.

Ifølge FN er over 10.000 mennesker drept og 40.000 såret siden. Over 2,5 millioner mennesker er drevet på flukt, og landet trues nå av en massiv sultkatastrofe.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein anklager Saudi-Arabia for mulige krigsforbrytelser, og det samme gjør Amnesty International og Human Rights Watch.

