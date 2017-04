Forsker: – Klimaendringene årsak til unormal varme i mars

Forrige måned ble bare slått av mars 2016 – da været over store deler av kloden var preget av en kraftig El Niño. Fenomenet fører blant annet til varmere vær mange steder i verden.

Mens El Niño er en naturlig svingning i værforholdene på jorda, er de langsiktige klimaendringene med svært høy sannsynlighet menneskeskapte.

– Vi kommer til å fortsette å oppleve varmerekorder resten av vår levetid, sier klimaforsker Andrew Dessler ved universitetet A&M i Texas.

1 grad over normalen

Det er vanlig at temperaturene synker noe i etterkant av en El Niño. Men i mars i år var den globale gjennomsnittstemperaturen over 1 grad høyere enn snittet for 1900-tallet, ifølge den amerikanske forskningsetaten NOAA.

Forskerne har aldri tidligere registrert at denne grensen er blitt brutt uten at temperaturene har vært løftet av en El Niño.

– Årsaken er utelukkende klimaendringer, sier Ahira Sanchez-Lugo fra NOAA.

Samtidig som temperaturene er unormalt høye, er utbredelsen av sjøisen i Arktis og Antarktis rekordlav.

Trump vil kutte forskning

Også januar og februar var svært varme måneder. Og både i 2016 og 2015 ble det satt nye globale temperaturrekorder.

– Hvis El Niño hadde vært den viktigste årsaken til rekordvarmen, hadde de tre første månedene i år garantert ikke vært like varme, sier forsker Zeke Hausfather fra universitetet i Berkeley.

Regjeringen til president Donald Trump har foreslått store kutt i klimaforskningen som utføres av NOAA og romfartsorganisasjonen NASA. Trump ønsker også å fjerne svært mange av USAs tiltak for å bekjempe klimaendringene.

I løpet av en drøy måned er det ventet at presidenten vil avgjøre om han vil trekke USA fra den globale klimaavtalen som ble vedtatt i Paris.

