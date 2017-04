Erdogan bekrefter Trump-møte i midten av mai

Erdogan sier i et intervju med A News at datoen for møtet er satt, og at det skal finne sted i Washington etter at han avslutter et statsbesøk til Kina 15. mai.

– Jeg håper og ber om at dette møtet i USA i mai legger grunnlaget for et sterkere samarbeid, sier Erdogan. Ifølge nyhetsbyrået AP, som siterer TV-kanalen NTV, skal møtet holdes 16. eller 17. mai.

Onsdag sa den tyrkiske utenriksministeren Mevlut Cavusoglu at de to presidentene skal møtes før NATO-toppmøtet i Brussel 25. mai.

Trump var raskt ute med å ringe til Erdogan og gratulere ham med seieren etter folkeavstemningen søndag. Der ble det en knapp seier for å endre grunnloven for å gi presidenten mer makt.

