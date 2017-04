Egypt hevder å ha drept 19 opprørere på Sinai-halvøya

Flyvåpenet utførte angrep over den nordlige og sentrale delen av Sinai-halvøya. Angrepene var rettet mot IS-tilknyttede «terrorist-skjulested». 19 ekstremister ble drept og fire kjøretøy ødelagt, heter det i en uttalelse fra den egyptiske hæren torsdag.

Kunngjøringen kom dagen etter at egyptisk politi hevdet å ha drept en av gjerningsmennene som sto bak et angrep mot en veisperring ved det berømte Katarina-klosteret sør på Sinai-halvøya. En politimann ble drept og tre andre såret i angrepet tirsdag kveld. IS påtok seg ansvar for angrepet.

