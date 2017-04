Australia vil stramme inn reglene for statsborgerskap

– Dette er bra for søkerne og bra for nasjonen, sier statsminister Malcolm Turnbull om forslagene.

Ifølge forslaget må kommende søkere om statsborgerskap ha bodd permanent i landet i fire år, mot ett år med dagens regler. Politiet vil gjøre mer omfattende bakgrunnsundersøkelser av søkerne, og de som er dømt for vold i hjemmet, skal få avslag, opplyser innvandringsminister Peter Dutton.

Søkere må ifølge forslaget dokumentere at de har forsøkt å integrere seg. Eksempler på dette er ansettelse i jobb, medlemskap i organisasjoner og skoleinnskriving for alle barn det gjelder.

Forslaget omfatter også en ny statsborgerskapstest, som skal "reflektere australske verdier" istedenfor dagens versjon med avkrysning for alternativer. Fram til juni er det en høringsrunde for å avgjøre hvordan etterlevelse av australske verdier skal måles. Så skal saken behandles av nasjonalforsamlingen.

Aktivistgruppa GetUp beskylder regjeringen for å ha tatt til seg politikken fra det islamkritiske partiet One Nation.

– Forslaget beskylder alle immigranter for å ikke ville tilslutte seg et eller annet sammensurium av australske verdier. Underforstått beskyldes alle som ønsker å bo i Australia, for å ha en større sannsynlighet for å slå kona si, ikke ville lære engelsk og å begå kriminalitet, sier GetUp-leder Shen Narayanasamy.

En av fire australske borgere er enten født utenfor landet eller har minst én forelder fra et annet land.

