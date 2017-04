Uganda gir opp jakten på Kony

Kony leder opprørsgruppen herrens motstandshær (LRA), som i en årrekke spredte død i Nord-Uganda og som nå antas å skjule seg i Den sentralafrikanske republikk.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag har tiltalt Kony og andre LRA-ledere for forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser, og en styrke på 5.000 soldater har i regi av Den afrikanske unionen (AU) jaktet på ham siden 2012.

Jakten har funnet sted både i Sør-Sudan og Kongo, men har den siste tiden fokusert på Den sentralafrikanske republikk.

USA, som en tid hadde Kony på sin liste over verdens ti mest ettersøkte krigsforbrytere, har også deltatt i jakten på opprørslederen, men kunngjorde i mars at de trakk sitt bidrag. Det begrunnet de med at LRA nå består av under 100 opprørere og ikke lenger utgjør noen større fare.

Uganda følger nå etter, og en talsmann for regjeringshæren i landet opplyser at de første soldatene alt har kommet hjem fra Den sentralafrikanske republikk.

– Oppdraget med å nøytralisere LRA er nå fullført, sier brigadegeneral Richard Karemire.

