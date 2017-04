Sammenstøt under protester mot Venezuelas president

Den varslede protesten mot regjeringen, omtalt som "alle demonstrasjoners mor" av opposisjonen, startet tidlig onsdag. Det tok ikke lang tid før det kom til sammenstøt mellom demonstranter, politi og støttespillere av regjeringen. Nasjonalgarden tok i bruk tåregass i et forsøk på å løse opp folkemengden som hadde inntatt flere store veier vest i Caracas.

Ifølge to øyenvitner ble en ung mann skutt i hodet under demonstrasjonen. Det foreligger så langt ingen flere opplysninger annet enn at han ble sendt til sykehus. Landets informasjonsdepartement har overfor Reuters ikke svart på henvendelser om saken.

Uavhengighetsdag

Regjeringsvennlige demonstranter startet samtidig en motdemonstrasjon. Det var ventet at Maduro vil tale til sine støttespillere senere onsdag.

Valget av 19. april som demonstrasjonsdag er ikke tilfeldig. Onsdag markerer Venezuela at det er 207 år siden landet skrev under på det som ble første del av uavhengighetsprosessen fra Spania.

Opposisjonen har som mål å fjerne Maduro fra makten, og krever løslatelse av politiske fanger.

Fem drept

Sentrum-høyre-alliansen som utgjør en stor del av opposisjonen, har bedt hæren om å ta avstand fra presidenten. Men mandag uttalte forsvarsminister Vladimir Padrino at hæren står samlet. Statsråden bekreftet hærens "ubetingede lojalitet" overfor Maduro.

I forrige måned vedtok landets høyesterett at den skulle overta nasjonalforsamlingens myndighet. Det førte til masseprotester og internasjonal kritikk. Selv om vedtaket senere ble opphevet, har mange fortsatt å protestere mot det de mener er Maduros stadig mer autoritære styre. Minst fem demonstranter er drept i sammenstøt i løpet av denne perioden.

