Overveldende flertall i Parlamentet for britisk nyvalg

May fikk dermed støtte fra langt over de nødvendige to tredelene av Parlamentets 650 medlemmer. Mange avsto fra å stemme.

Statsministeren overrasket mange da hun tirsdag kunngjorde planene om nyvalg. Det skjer tre år før neste planlagte valg og innebærer at britene må gå til urnene for tredje gang på to år – etter fjorårets folkeavstemning om EU og valget som De konservative vant i 2015.

Både Labour, det største opposisjonspartiet, og Liberaldemokratene sier de ser fram til å prøve sin politikk for velgerne. Det skotske nasjonalistpartiet SNP har på sin side kalt Mays beslutning for et kynisk politisk trekk.

Leder på målinger

May argumenterer for at et valg er nødvendig for å sikre stabilitet gjennom brexit-forhandlingene med EU. I dag har De konservative 330 seter i Underhuset, og meningsmålinger gir dem en solid ledelse over Labour.

May håper valget vil styrke regjeringspartiet i Underhuset, der dagens konservative flertall på 17 regnes som sårbart. Hun tror dette vil styrke Storbritannias posisjon i brexit-forhandlingene med EU.

Valgkamp i Parlamentet

Nå som de folkevalgte har godkjent planen om nyvalg, blir Parlamentet oppløst 2. mai. Men uoffisielt ble valgkampen sparket i gang allerede under spørretimen onsdag, da May barket sammen med opposisjonsleder Corbyn.

May omtalte Corbyn som uskikket til å lede og hevdet hans venstrevridde økonomiske politikk vil slå landet konkurs. Corbyn fastslo at årene med de konservatives kuttpolitikk har ført til fallende levestandard og kalte May for en statsminister man ikke kan stole på.

May skyr TV-debatter

Samtidig varsler May at hun ikke kommer til å delta i TV-debatter med Labour-leder Jeremy Corbyn eller andre politiske motstandere i valgkampen. I stedet vil hun prioritere å møte britiske velgere.

Liberaldemokratenes leder Tim Farron mener kringkasterne likevel burde arrangere debatter i valgkampen – med en tom stol for May.

– Statsministerens forsøk på å vri seg unna kritiske spørsmål, viser at hun har forakt for folket, sier Farron.

Brexit-forhandlinger etterpå

Avisa The Independent har skrevet at valget i juni i praksis blir en folkeavstemning om regjeringens plan for løsrivelsen fra EU. May beskriver valget som et tillitsvotum over regjeringens ønske om sterkere kontroll over Storbritannias grenser og lovgiving.

EUs forhandlinger med Storbritannia om brexit blir innledet først etter parlamentsvalget, opplyste EU-kommisjonen torsdag.

– De virkelige politiske forhandlingene med Storbritannia angående artikkel 50 vil starte etter valget, sa talsmann Margaritis Schinas på en pressekonferanse i Brussel onsdag.

Kommisjonen har tidligere sagt at forhandlingene kunne starte i mai dersom EU-landene ble enige om et felles forhandlingsmandat.

(©NTB)