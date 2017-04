OPCW: Sarin eller sarinlignende gass funnet på ofre etter Syria-angrep

Konklusjonen fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) er basert på prøver fra ti ofre for angrepet mot Khan Sheikhoun 4. april.

– Prøvene er analysert ved fire laboratorier og indikerer at ofrene ble eksponert for sarin eller en sarin-lignende substans, sier OPCWs generaldirektør Ahmet Uzumcu.

Han sier at flere prøveresultater gjenstår, men tilføyer:

– Analyseresultatene som vi allerede har innhentet, er uomtvistelige.

Uten lukt og farge

Over 80 sivile, deriblant nesten 30 barn, ble drept i angrepet.

Sarin er en av verdens farligste nervegasser og er helt uten lukt og farge. Bare små mengder på huden gir krampaktige spasmer og lammer kroppens organer.

Enkelte har stilt spørsmål ved hvordan redningsmannskaper og helsepersonell, som ikke benyttet hansker eller annet beskyttelsesutstyr, kunne ta seg av de angivelige sarin-ofrene uten selv å bli syke.

Storbritannias delegasjon til OPCW tvitret tidligere onsdag at det er funnet spor etter sarin eller en annen nervegass etter angrepet, men OPCW-lederens kunngjøring kom først onsdag kveld.

Varsler bevis

Uzumcu, som tidligere var tyrkisk generalkonsul i Aleppo i Syria, har vært generaldirektør i OPCW siden 2010 og mottok Nobels fredspris på vegne av OPCW i Oslo i 2013.

Frankrike hevdet onsdag at de om få dager vil kunne legge fram bevis på at Bashar al-Assads regime utførte et kjemisk angrep mot småbyen Khan Sheikhoun 4. april.

– Vi har elementer som vil tillate oss å vise at regimet med overlegg brukte kjemiske våpen, sier utenriksminister Jean-Marc Ayrault onsdag.

– Om få dager vil jeg være i stand til å gi dere bevisene, tilføyer han.

Obdusert i Tyrkia

Flere av ofrene for angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen ble sendt til Tyrkia for obduksjon.

Tyrkia hevdet alt to dager etter angrepet at det var funnet spor etter nervegassen sarin på tre av ofrene, men dette er ikke bekreftet av representantene fra OPCW og Verdens helseorganisasjonen (WHO) som var til stede under obduksjonen.

Analyse

Prøvene som ble tatt fra ofrene i Tyrkia, ble sendt til grundigere analyse ved OPCWs laboratorium i Haag, men resultatet er ikke blitt offentliggjort. En OPCW-rapport om hendelsen er ventet å foreligge innen to uker.

Både WHO og helsearbeidere fra Leger Uten Grenser (MSF) har tidligere konkludert med at ofrene for angrepet mot Khan Sheikhoun bar tegn på å være utsatt for nervegass eller stridsgass, men uten å spekulere om hvilke kjemiske stoffer det kunne være snakk om.

Stiller spørsmål

Vestlige land med USA i spissen anklager syriske regjeringsstyrker for å ha stått bak angrepet mot Khan Sheikhoun. Regimet i Damaskus og deres fremste allierte Russland hevder at gassen kom fra et av opprørernes våpenlagre som skal ha blitt truffet i et syrisk luftangrep.

Syrias president Bashar al-Assad sa i et intervju med AFP forrige uke at han mener angrepet i Khan Sheikhoun var oppspinn for å rettferdiggjøre USAs rakettangrep mot det syriske regimet få dager senere.

(©NTB)