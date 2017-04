Guvernørvalg etter splittende valgkamp i Indonesia

Valgkampen har brakt religiøse motsetninger til overflaten i verdens mest folkerike muslimske land.

Jakartas sittende guvernør Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama ble i fjor siktet for blasfemi. Ahok er kristen og etnisk kineser og tilhører dermed en liten minoritet i hovedsakelig muslimske Indonesia.

Utfordreren Anies Baswedan, som er tidligere utdanningsminister, har fått støtte fra konservative muslimer som mener hovedstaden må styres av en muslim.

Indonesia har tradisjonelt vært kjent for en tolerant form for islam, men valgkampen fram mot guvernørvalget har gjort det tydelig at konservative grupper har fått større innflytelse. Flere hundre tusen mennesker demonstrerte i fjor med krav om at Ahok måtte pågripes.

Ahok vant likevel første runde av guvernørvalget i februar. Meningsmålinger har tydet på et svært jevnt løp mellom de to kandidatene i den avgjørende valgomgangen onsdag.

