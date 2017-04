Emirates kutter USA-flygninger etter nye sikkerhetstiltak

Emirates' kutt berører fem av selskapets tolv USA-destinasjoner. Fra neste måned blir antall flygninger fra Dubai til Boston, Los Angeles og Seattle redusert fra to per dag til én daglig flygning, og de daglige flygningene til Fort Lauderdale og Orlando blir redusert til fem per uke. Planen iverksettes fra neste måned, opplyste selskapet onsdag.

Beslutningen er fattet på forretningsmessig grunnlag som svar på svakere etterspørsel gjennom de tre siste månedene med president Donald Trump ved makten, opplyser selskapet.

Trump-administrasjonen har i løpet av denne perioden forsøkt å hindre reisende fra hovedsakelig muslimske land. USA innførte i slutten av forrige måned nye sikkerhetstiltak som rammer passasjerer som flyr direkte til USA fra åtte land i Midtøsten og Nord-Afrika. De må legge elektronisk utstyr som bærbare datamaskiner, nettbrett, spillkonsoller og kameraer i innsjekket bagasje. Det er gjort unntak for mobiltelefoner og medisinsk utstyr.

