113 døde i ekstremvær i Peru

Uværet har også ført til at over 178.000 personer er blitt hjemløse. I tillegg er hjemmene til over 1 million mennesker blitt delvis ødelagt.

President Pedro Pablo Kuczynski sier at landet trenger om lag 75 milliarder kroner for å gjenoppbygge og modernisere de rammede områdene. Kraftig regn har herjet i landet i hele 2017 og ført til voldsomme oversvømmelser og jordras flere steder.

Uværet har også rammet Colombia hardt, hvor 323 personer omkom da tre elver flommet over og sendte store jordmasser inn i byen Mocoa 31. mars.

