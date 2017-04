Trump vil endre regler for arbeidsvisum

Visum av denne typen brukes blant annet av mange IT-eksperter ifra India.

Det er antatt at Trump forutsetter at ulike departementer nå foreslår endringer i visumprogrammet. Formålet er at den amerikanske arbeidskraften tilgodesees, men det ventes ingen umiddelbare endringer.

Kritikerne frykter at det ikke er tilstrekkelig kompetent amerikansk arbeidskraft til disse jobbene, og at regelendringer kan gjøre at selskaper flytter aktiviteter til utlandet.

Det tror blant annet sjefen i den indiske IT-organisasjonen Nasscom, R. Chandrashekhar.

– Disse jobbene vil enten ikke bli besatt, eller så flytter de utenlands. Ingen av alternativene er bra for USA, sier han.

Årlig får 85.000 personer midlertidig ansettelse USA med arbeidsvisum som gjelder i høyst seks år. Flere tusen av disse jobbene går til indiske IT-eksperter.

(©NTB)