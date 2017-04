Svensk idrettsleder tiltalt for grove overgrep mot ungdommer

I alt er han tiltalt for 45 tilfeller av grov mishandling og 55 tilfeller av ulovlig tvang. Med løfter om sponsing og proffkontrakter lokket han ungdom fra hele landet til Blekinge i Sør-Sverige. Han skal så ha invitert dem med hjem og utsatt dem for grove overgrep.

– Guttene har blitt bundet på en ganske så avansert måte, både på armer og bein. De har fått luftveiene tapet igjen. I samtlige tilfeller har de fått plastpose over hodet. Og han har festet metallklemmer på dem, sier påtaleansvarlig John Dagnevik.

Den tiltalte mannen, som er i 40-årsalderen, har filmet de fleste overgrepene, og dette blir viktig bevismateriale for påtalemyndigheten i rettssaken. Ifølge SVT har overgrepene også funnet sted andre steder enn i Blekinge.

Under etterforskningen skal politiet ha kommet over filmer med overgrep som skjedde for 18 år siden, men på grunn av foreldelsestiden kommer mannen kun til å bli tiltalt for overgrepene som har skjedd de siste ti årene.

Ifølge SVT har mannen i avhør vedgått de faktiske forholdene, men nekter straffskyld. Han sier at det har dreid seg om å gjøre ungdommene til bedre idrettsmenn, og at de har samtykket.

Rettssaken skal gå for Blekinge tingsrett senere i år.

(©NTB)