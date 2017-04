Macron har sikret seg et lite forsprang 

I en fersk måling som Elabe har gjort for BFMTV og L' Express, får Macron en oppslutning på 24 prosent. Marine Le Pen på ytre høyre blir nummer to med 23 prosent.

Konservative François Fillon ligger som nummer tre med 19,5 prosent. Målingen har en feilmargin på 2,5 prosentpoeng.

Macron går også forbi Le Pen i gjennomsnittet av de siste målingene. Fire målinger den siste uka har gitt ham en oppslutning på 24 prosent eller mer.

Vil endre arbeidsmiljøloven

Tirsdag var Macron på besøk på Rungis-markedet utenfor Paris. Der varslet han at han allerede i løpet av de første ukene etter valget ville legge fram et forslag for å "forenkle" den franske arbeidsmiljøloven, som regnes som heller komplisert.

Macron forsikret om at målet ikke ville være å svekke rettighetene til franske arbeidere, men å få ned arbeidsløsheten fra dagens høye nivå på rundt 10 prosent.

Le Pen har på sin side skjerpet retorikken om innvandring i innspurten av valgkampen. Hun varsler blant annet en midlertidig stans i utstedelsen av langsiktige visa, en ny skatt på arbeidskontrakter som går til utlendinger, og bruk av reservister for å vokte de franske grensene.

To runder

Første runde i det franske presidentvalget holdes søndag 23. april. De to kandidatene som får flest stemmer i første runde, går videre til en avgjørende valgrunde 7. mai.

Macron og Le Pen har lenge vært de to kandidatene med best sjanser til å gå videre, med Macron som soleklar favoritt til å vinne den avgjørende runden.

Men situasjonen er fortsatt usikker, og mange velgere har ennå ikke bestemt seg. Både Fillon og den venstreradikale kandidaten Jean-Luc Mélenchon kan ha mulighet å ta igjen Macron og Le Pen før første valgrunde.

Angrepsplaner

Samtidig henger terrorfrykten som en mørk sky over valget, og tirsdag ble det meldt at fransk politi hadde pågrepet to menn, siktet for å ha planlagt et terrorangrep i landet få dager før første runde.

De pågrepne, som er 23 og 29 år, ble pågrepet av franske etterretningsagenter i Marseille tirsdag, opplyser innenriksminister Matthias Fekl til TV-stasjonen BFMTV.

Det er ikke kjent hva slags angrep de to skal ha planlagt. Presidentkandidatene skal ha blitt orientert om angrepsplanene.

