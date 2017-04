Israel vil ikke forhandle med sultestreikende fanger

– Dette er terrorister og innesperrede drapsmenn som får akkurat det internasjonal lov krever, sier sikkerhetsminister Gilad Erdan.

– Min politikk er at man ikke kan forhandle med fanger som dette. Det er ingen grunn til å gi dem andre forhold enn det de alt har, sier Erdan i et intervju med den israelske hærens radiostasjon.

Ifølge israelske fengselsmyndigheter sultestreiker 1.100 palestinske fanger, mens palestinske talsmenn hevder at rundt 1.500 fanger nå nekter å ta til seg fast føde.

Avis-innlegg

Initiativet til sultestreiken kom fra Marwan Barghouti, som selv soner fem livstidsdommer i Israel. I et innlegg i The New York Times skriver den populære Fatah-lederen at palestinere i israelsk fangenskap utsettes for tortur og umenneskelig og nedverdigende behandling, og at de nektes skikkelig legetilsyn.

Erdan avviser dette, hevder at fangene har det bra og at sultestreiken er politisk motivert. Den israelske sikkerhetsministeren opplyser videre at Barghouti nå er flyttet til et annet fengsel og satt i isolasjon.

– Det har ingenting med innlegget i The New York Times å gjøre, snarere at han hisser opp andre til å gjøre opprør og leder en sultestreik, noe som er et alvorlig brudd på fengselsreglementet, sier Erdan.

Mange i fangenskap

Det sitter for tiden 6.500 palestinere i israelsk fangenskap, 300 av dem mindreårige og 13 av dem representanter i palestinernes lovgivende forsamling (PLC).

Rundt 500 palestinere holdes i såkalt administrativ forvaring og har aldri fått sine saker prøvd for en domstol. Slik forvaring gis i seks måneder om gangen og forlenges rutinemessig.

Populær leder

57 år gamle Barghouti er en kjent skikkelse blant palestinerne, og meningsmålinger har vist at han er langt mer populær enn president Mahmoud Abbas.

Barghouti sluttet seg til Yasser Arafats Fatah-bevegelse som 15-åring og har en mastergrad i internasjonal politikk fra Bir Zeit-universitetet i hjembyen Ramallah på Vestbredden.

Som studentleder ble han fengslet av Israel en rekke ganger, og i 1987 ble han deportert til Jordan. Noen år senere ble han en aktiv pådriver i fredsprosessen, og da Oslo-avtalen ble undertegnet i 1993 fikk han vende hjem til Vestbredden.

De neste årene var han en av avtalens fremste forsvarere, både blant palestinere og internasjonalt. Han ble valgt til generalsekretær i Fatah på Vestbredden og vant også en plass in PLC.

Fem livstidsdommer

Mot slutten av 1990-tallet ble Barghouti kraftig desillusjonert over det han oppfattet som Israels undergraving av Oslo-avtalen, og da intifadaen brøt ut høsten 2000 sto han i fremste rekke.

Året etter overlevde han et israelsk attentat, og åtte måneder senere ble han tatt til fange av israelske soldater i Ramallah.

Israel anklaget Barghouti for å ha beordret hundrevis av angrep mot israelske mål og i 2004 ble han dømt til fem livstidsdommer. Selv fastholder han å ha vært en politisk og ikke militær leder.

