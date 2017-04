Iraks visepresident hevder IS har invitert al-Qaida til samarbeid

– Det pågår diskusjoner og dialog mellom utsendinger som representerer Baghdadi og Zawahri, sier Allawi i et intervju med Reuters, med henvisning til IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi og Ayman al-Zawahri.

De to gruppene brøt med hverandre i 2014, og Zawahri har siden offentlig kritisert IS for den brutalitet de viser mot sivile.

De to sunniislamske gruppene har siden bruddet konkurrert om å lokke til seg fremmedkrigere fra hele verden, og i land som Syria har de også ligget i direkte krig med hverandre.

På defensiven

IS er på defensiven i Irak, der de siden 2016 er drevet ut av Falluja og Ramadi, samt flere mindre byer langs elva Tigris. De har også mistet kontrollen i Øst-Mosul og er under sterkt press i Vest-Mosul.

I Syria holder den ytterliggående islamistgruppa fortsatt stand i Raqqa, den selvproklamerte hovedstaden i Baghdadis såkalte kalifat.

Al-Qaidas forlengede arm i Syria, Nusrafronten, som nå har tatt navnet Fateh al-Sham, kontrollerer fortsatt store områder i landet.

Hvordan et eventuelt samarbeid mellom de to gruppene vil ta form, sier Allawi ingenting om i intervjuet, men han hevder å ha gode kilder både i Irak og ellers i regionen.

Omstridt

Ayad Allawi er en omstridt mann og ble på 1960-tallet en nær medarbeider av Saddam Hussein. På begynnelsen av 1970-tallet flyttet han til London og deltok i dødsskvadroner som jaktet på opposisjonelle irakere i Europa.

På midten av 1970-tallet ble han vervet av britisk etterretning og havnet selv på Saddams dødsliste. Da den irakiske lederen på 1980-tallet var Vestens allierte i kampen mot prestestyret i Iran, ble det mindre bruk for Allawis tjenester, men da Saddam falt i unåde var han raskt tilbake på banen.

I 1990 etablerte han med støtte fra britisk og amerikansk etterretning eksilorganisasjonen INA, som rekrutterte avhoppere og agenter og bygde opp et terror- og sabotasjenettverk inne i Irak.

På CIAs lønningsliste

I 1992 ble Allawi satt på CIAs lønningsliste, men irakisk etterretning infiltrerte INA og en rekke av gruppas agenter ble pågrepet og henrettet.

Selv om Allawi mistet mye troverdighet i Washington etter fadesen, opprettholdt amerikansk etterretning kontakten med ham i årene som fulgte.

Da Saddam igjen kom i amerikanernes sikte, svelget de tilsynelatende rått opplysningene han ga dem om Iraks masseødeleggelsesvåpen.

Selv om de påståtte våpnene aldri ble funnet, sørget USA likevel for at Allawi ble utnevnt til midlertidig irakisk statsminister i mai 2004. Siden 2014 har han vært visepresident i Irak.

