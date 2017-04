Flyktninger tok FN-ansatte som gisler i Kongo

Daniel Ruiz, som leder FNs Goma-kontor, sier til Reuters at flyktningene krever å bli flyttet til et tredjeland.

Gisseltakerne er blant rundt 530 mennesker som har oppholdt seg på Munigi-basen utenfor Goma siden de flyktet fra hjemlandet august i fjor. De fleste av dem er tidligere opprørskrigere fra Sør-Sudan.

Ruiz sier at de som bor i leiren, i månedsvis har krevd å bli flyttet til et annet land, men at ingen har villet ta dem imot.

FN anslår at rundt tre millioner sørsudanere er blitt drevet på flykt som følge av konflikten i hjemlandet.

