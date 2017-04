EU: Brexit påvirkes ikke av britisk valg 

– Valget i Storbritannia endrer ikke planene til de 27 landene som blir igjen i EU. Vi venter at retningslinjene for brexit vil bli vedtatt av stats- og regjeringssjefene 29. april, og at et forhandlingsmandat for brexit vil være klart innen 22. mai, sier Preben Aamann, som er pressetalsperson for EUs president Donald Tusk.

– Dette vil gjøre det mulig for de 27 landene å starte forhandlingene, forklarer Aamann.

Storbritannias statsminister Theresa May kunngjorde tirsdag at regjeringen har bestemt seg for å utlyse nyvalg 8. juni.

