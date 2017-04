FN: Nesten en halv million sivile har flyktet fra Mosul 

Mer enn 493.000 personer har forlatt hjemmene sine siden 17. oktober, da Irak og deres allierte innledet en offensiv for å gjenerobre byen fra den ytterliggående islamistgruppa IS, opplyser FN.

– Antallet sivile som flykter fra Mosul er svimlende, sier FNs humanitære koordinator for Irak, Lisa Grande. Grande legger til at da kampene startet, fryktet FN at så mange som en million sivile kunne komme til å flykte fra Mosul.

IS tok kontroll over Iraks nest største by i midten av 2014. Irakiske regjeringsstyrker med flystøtte fra den USA-ledede koalisjonen kjemper mot IS i Vest-Mosul, etter at islamistgruppa ble drevet ut av Øst-Mosul i januar.

FNs nødhjelpskontor (OCHA) har anslått at så mange som 500.000 sivile fortsatt befinner seg i IS-kontrollerte deler av Vest-Mosul, 400.000 av dem i den tettbefolkede gamlebyen. Rundt to tredeler av de fordrevne har flyktet fra hjemme sine i Mosul i løpet av de to siste månedene.

– Kampen i Vest-Mosul er veldig forskjellig fra den i øst – det er mye tøffere, sier Grande, og forteller at i tillegg til at flere hjem ødelegges, er flere familier i fare ettersom det ikke er nok drikkevann tilgjengelig.

