Brende frykter økt polarisering i Tyrkia

– Med et så jevnt resultat som den foreløpige opptellingen viser, er det svært viktig at en nå unngår ytterligere polarisering i det tyrkiske samfunn, sier Brende i en kommentar.

Ifølge det uoffisielle resultatet fra folkeavstemningen, stemte 51,41 prosent ja til grunnlovsendringer, mens 48,59 prosent stemte nei.

– Vi respekterer det tyrkiske folks rett til å bestemme over sin egen grunnlov, men med et så jevnt resultat er det samtidig avgjørende at president Erdogan innleder samtaler med opposisjonen og det sivile samfunn om veien videre for Tyrkia, mener Brende.

– Som president har Erdogan et stort ansvar for at det innledes en politisk prosess som bygger broer og ikke splitter det tyrkiske samfunn ytterligere, understreker han.

Brende kaller grunnlovsendringene som nå har fått folkets tilslutning i Tyrkia, for meget vidtrekkende.

– Det er derfor avgjørende at tyrkiske myndigheter prøver å finne en bredest mulig nasjonal enighet i oppfølgingen og gjennomføringen, som også tar hensyn til internasjonale prinsipper for ytringsfrihet og rettssikkerhet som Tyrkia har sluttet seg til, og til de kommentarer til grunnlovsendringene som Europarådets Venezia-kommisjon har avgitt, sier han.

Opposisjonen i Tyrkia anklager regimet for valgfusk, og Brende tar også forbehold når det gjelder resultatet.

– Det vil bli opp til internasjonale observatører fra OSSE/ODIHR og Europarådet å vurdere hvordan folkeavstemningen har foregått og om forholdene for en rettferdig avstemning var til stede, sier han.

(©NTB)