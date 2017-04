Pence kaller Nord-Koreas rakettest en provokasjon

USA har nærmere 30.000 soldater utplassert i Sør-Korea.

– Provokasjonen i dag morges fra nord er bare den siste påminnelsen om risikoen som hver og en av dere står overfor hver eneste dag for å forsvare friheten til folket i Sør-Korea og for å forsvare USA i denne delen av verden, sa Pence da han spiste påskemiddag med representanter for de utplasserte amerikanske styrkene søndag.

Missiltesten kom ikke som noen overraskelse, ifølge en amerikansk rådgiver som følger Pence på reisen. Trolig eksploderte raketten etter 4–5 sekunder, og både amerikanske og sørkoreanske myndigheter har stemplet den som mislykket.

Militærparade

Testen ble gjennomført dagen etter at regimet i Pyongyang gjennomførte en massiv militærparade i forbindelse med 105-årsdagen til Kim Il-sung, som grunnla kommuniststaten, og som er bestefar til landets nåværende leder Kim Jong-un.

Hva slags rakett som ble skutt opp, er ikke klart, men amerikanske tjenestemenn mener det var snakk om en mellomdistanserakett. Tidligere har regimet avfyrt ballistiske missiler som kan utstyres med kjernefysiske våpen, mot Japanhavet.

– Vi behøver ikke øke ressursene som følge av dette. Vi er ikke overrasket over det, vi forventet det, sier den amerikanske rådgiveren til Reuters.

Pence startet søndag en ti dager lang rundtur i Asia. Flyet med Pence og hans følge ankom Seoul søndag, kort tid etter at Nord-Korea skjøt ut raketten fra den nordkoreanske østkysten.

Tviler på krig

Før besøket har kilder i Trump-administrasjonen uttalt at USA vurderer militære muligheter for å takle truslene fra Nord-Korea.

Eksperter mener imidlertid det kun er en liten risiko for krig, selv om Nord-Korea har trappet opp den aggressive ordbruken og amerikanske marinefartøy har satt kursen mot den isolerte kommuniststaten.

– Nord-Korea er lukket inne i sitt eget land. Det de foretar seg er til innenriksbruk. Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet, til Ritzau.

Militærparade

Under lørdagens militærparade ble det vist fram nær 60 missiler, inkludert det som mistenkes å være ballistiske missiler som kan skytes opp fra ubåter.

Nord-Koreas mål er å utvikle langdistansemissiler som skal kunne treffe USAs fastland, noe president Donald Trump har sagt at han vil sørge for å stanse.

Visepresident Pence er ventet å ta opp spørsmål rundt rakettforsvarssystemet THAAD, som nylig ble utplassert i landet.

Pyongyang har til nå gjennomført fem atomprøvesprengninger, og analyser av satellittbilder tyder på at landet forbereder en sjette sprengning.

Også tidligere har Nord-Korea skutt opp raketter fra kystbyen Sinpo. Tidligere denne måneden ble et ballistisk missil skutt opp fra området, rett før Trump skulle få besøk fra Kinas president Xi Jinping.

