Over 1.600 vil bli Irans president

Nesten alle er ventet å bli diskvalifisert av det mektige Vokterrådet i løpet av de to neste ukene. Rådet er sterkt religiøst konservativt, og har aldri tidligere latt en kvinne bli presidentkandidat.

Normalt godkjennes en håndfull kandidater. En av dem vil etter alt å dømme være sittende president Hassan Rouhani, som tidligere i uken registrerte seg som kandidat.

Rouhani skal ha en rimelig god sjanse til å bli gjenvalgt selv om utenrikspolitikken hans ikke anses som tilstrekkelig islamsk av kritikerne. De mener blant annet at atomavtalen fra 2015, som førte til at sanksjonene mot landet ble hevet, er et diplomatisk nederlag.

Valgkampen starter 28. april, og varer fram til valget går av stabelen 19. mai.

(©NTB)