Odebrecht betalte nær 30 milliarder i bestikkelser

Odebrecht bidro blant annet med finansiering i valgkampen til Perus tidligere president Ollanta Humala, sier selskapets tidligere sjef Marcelo Odebrect under avhør. Totalt tre millioner dollar, over 25 millioner kroner, ble gitt til Humala, som vant valget i 2011.

En annen Odebrecht-sjef tilsto under avhør med påtalemyndigheten denne uken at selskapet bruke 3,4 milliarder dollar på bestikkelser mellom 2006 og 2014. Også El Salvadors president Mauricio Funes fikk store pengesummer i donasjoner.

Oljeselskapet Petrobras og Odebrecht står i sentrum i en enorm korrupsjonssak. Etterforskningen av saken har avslørt at brasilianske selskaper har brukt milliarder bestikkelser til politikere. Odebrecht hadde en egen avdeling for å betale politikere for å få byggekontrakter.

