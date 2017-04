Nyfødt sjiraff allerede internettsensasjon

Dyreelskere har ventet på fødselen siden dyrehagen begynte sendinger fra innhegningen i februar, og minst 1,2 millioner fulgte strømmingen av selve fødselen. Den 15 år gamle sjiraffen satte kalven til verden lørdag formiddag i dyrehagen Animal Adventure Park i Harpursville i delstaten New York. Faren, fem år gamle Oliver, fulgte med fra en annen innhegning.

Rundt 45 minutter etter at kalven var født, sto den på sine egne, ustø bein for første gang, mens mor April hjalp ungen å holde hodet støtt. Ikke lenge etter begynte han å die.

Sjiraffer går drektige i gjennomsnitt 15 måneder og føder stående.

– Det betyr at når kalven er klar til å fødes, kommer den ut av moren med hovene først, nesten to meter over bakken, noe som gjør det til en veldig spennende hendelse, sier dyrehagens eier Jordan Patch.

Sjiraffen April har sin egen nettside, og i forbindelse med fødselen er det kommet inn over en million kroner i donasjoner, som skal brukes til å ta hånd om dyrene. Navnet på sjiraffungen skal avgjøres med en konkurranse.

(©NTB)