Det melder nyhetsbyrået Anatolia, ifølge Reuters. Opptellingen etter folkeavstemningen om omfattende grunnlovsendringer i Tyrkia gikk raskt unna søndag ettermiddag og tidlig kveld.

På landsbasis ser det imidlertid ut til å gå mot et flertall for ja-siden. Etter at 75 prosent av stemmene er talt opp, har ja-siden 54,6 prosents oppslutning.

(©NTB)