Irakiske styrker nærmer seg symbolsk viktig moske i Mosul

Det opplyser generalløytnant Raed Chaker, som leder de føderale politistyrkene i Irak. Politistyrkene omringet området i gamlebyen vest i Mosul der den historiske al-Nouri-moskeen ligger, før de gikk til angrep tidlig søndag.

Moskeen er berømt for sin skjeve minaret, og er stedet der lederen for ekstremistgruppa IS Abu Bakr al-Baghdadi kunngjorde sitt såkalte kalifat i juli 2014.

Irakiske styrker har de siste ukene presset på for å gjenerobre moskeen fra 1100-tallet, men IS har ytt hard motstand. Framrykkingen er også vanskelig fordi området er tett befolket.

– Fienden trekker seg tilbake, sier Chaker, og føyer til at politiets skarpskyttere har tatt oppstilling på hustakene med utsikt til plassen rundt moskeen.

Irakiske regjeringsstyrker med flystøtte fra den USA-ledede koalisjonen kjemper mot IS i Vest-Mosul. Irakiske tjenestemenn sier at mer enn halvparten av den vestlige delen av den irakiske byen er gjenerobret. IS ble drevet ut av Øst-Mosul i januar.

