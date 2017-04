Gazastripens eneste fungerende kraftverk ute av drift

Det innebærer at innbyggerne kun har strøm seks timer per dag, ifølge Hamas, som styrer den palestinske enklaven. Tidligere har de om lag 2 millioner innbyggerne hatt strøm åtte timer per dag.

Mangelen på brensel skyldes en konflikt om ubetalte regninger mellom Hamas og de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden,

Myndighetene varsler at strømmangelen kan få alvorlige konsekvenser for helsetilbudet, og det er også frykt for at vannforsyningene vil bli rammet.

