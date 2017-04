Verdens eldste er død, 117 år gammel

Morano døde i sitt hjem i Verbania i Nord-Italia lørdag. Født 29. november 1899 var hun den antatt siste personen i verden som var født før 1900-tallet. Familien bekrefter dødsfallet overfor nyhetsbyrået ANSA.

Morano har tidligere uttalt at et kosthold basert på egg og kjøtt var nøkkelen til hennes lange liv.

I et intervju med VG i 2016 sa hun at hun spiser rå egg hver dag og at hun har vært singel siden hun skilte seg i 1938.

– Jeg har ikke hatt en mann i huset siden 1938 og det er derfor jeg har blitt så gammel! sa hun til VG.

– Hun hadde et ekstraordinært liv, og vi vil alltid huske hennes styrke for å hjelpe oss å gå framover, sier ordføreren i Verbania.

Ifølge amerikanske Gerontology Research Group, som følger med på alle personer over 110 år, er den eldste personen nå en jamaicansk kvinne ved navn Violet Brown. Brown fylte 117 år 10. mars.

(©NTB)