Tolv løslatte tyrkiske journalister fengslet igjen

I mars ga en domstol ordre om at i alt 21 journalister skulle løslates mens de ventet på å bli stilt for retten som følge av anklager om at de var innblandet i fjorårets kuppforsøk.

En statsadvokat innledet imidlertid en ny etterforskning for å få dem pågrepet, og lørdag ble tolv av dem varetektsfengslet. Alle de 21 journalistene arbeidet for avisen Zaman eller andre medier som antas å ha tilknytning til bevegelsen til Fethullah Gülen.

Han bor i eksil i USA og anklages av tyrkiske myndigheter for å stå bak kuppforsøket.

Det sitter nå om lag 145 pressefolk bak lås og slå i Tyrkia.

