Paven: Jeg skammer meg over flyktningers dødsfall og skandaler i kirken

Pave Frans ledet den årlige langfredagsmessen i Roma fredag kveld, og han sa at "også i år kommer vi med nedslåtte øyne i skam og våre hjerter fylt av håp".

–Skam over alle bildene av ødeleggelse som har blitt så vanlige i våre liv, sa han og fordømte "den daglige blodsutgytelsen til uskyldige kvinner, barn, immigranter og forfulgte". Med henvisning til skandaler i Vatikanet, ba han om tilgivelse for prester som har sviktet i sitt arbeid.

Paven holdt den årlige langfredagsmessen for rundt 20.000 personer forut for korsvandringen som ender utenfor Colosseum. Flere andre steder i verden, også i Norge, har det blitt holdt lignende korsvandringer for å markere Jesu lidelse og korsfestelse.

Titusener deltar i vandringen i Roma, som gjør 14 stopp før den ender utenfor Colosseum. I front skal blant andre en egyptisk familie bære korset. Det sees på som spesielt symboltungt i etterkant av dobbeltangrepet mot koptiske kristne i Egypt tidligere i måneden. Paven skal for øvrig besøke landet i slutten av april.

