Nord-Korea skjerper tonen mot USA

Lørdag viste regimet for første gang fram ballistiske missiler som kan skytes opp fra ubåter under landets store militærparade i hovedstaden Pyongyang. Bilder på statlig fjernsyn viser Pukkuksong-2-missiler liggende på lastebiler.

Flere analytikere er imidlertid i tvil om rakettene utgjør en reell trussel eller om de først og fremst fungerer som skremselstaktikk, ifølge CNN.

Landets leder Kim Jong-un var til stede ved paraden, flankert av generaler og politiske ledere. Den er en markering av 105-årsdagen for hans bestefar, landets tidligere leder og grunnlegger Kim Il-sung.

15. april er kjent som "Solens dag" i Den demokratiske folkerepublikken Korea, som det kommunistiske Nord-Korea kaller seg.

Truer med gjengjeldelse

– Dagens parade gir oss muligheten til å demonstrere vår mektige militære evne, lød det over høyttalere i byen, mens tusenvis av soldater marsjerte ledsaget av militærorkester foran et stort applauderende publikum.

I en tale før paraden sa generalsekretær Choe Ryong-hae i Nord-Koreas kommunistparti at landet er klar til å reagere på alle slags angrep fra USA, også atomangrep.

Nord-Korea har også tidligere denne uken truet med gjengjeldelse om ikke USA stopper det som omtales som "militært hysteri".

Nord-Korea gjennomførte i perioden fra 2006–2015 tre atomvåpentester. Men i løpet av fjoråret kom det plutselig to tester, noe som skapte stor bekymring i nabolandene Japan og Sør-Korea.

Avskrekking

President Donald Trump har gjentatte ganger sagt at han kommer til å hindre at Nord-Korea utvikler ballistiske raketter som kan utstyres med atomvåpen og nå USA.

Denne uken satte et amerikansk hangarskip og flere marinefartøy kursen mot det isolerte landet. Skipene skulle i utgangspunktet seilt fra Singapore til Australia. At de nå er på vei mot Nord-Korea, tolkes som en avskrekkende manøver.

Men skipene har igjen utløst kraftige reaksjoner fra regimet i Pyongyang, som anklager USA for å øke risikoen for krig, og som truer amerikanerne med "ubarmhjertig ødeleggelse" etter et eventuelt angrep.

Samtidig har Kinas utenriksminister Wang Yi sagt at en militær konflikt med Nord-Korea kan bryte ut når som helst.

Pence til Asia

Amerikanske tjenestemenn har opplyst til TV-kanalen NBC at hvis USA oppfatter at Nord-Korea er i ferd med å gjennomføre nok en atomvåpentest, vil USA gjennomføre et såkalt forhåndsangrep.

Første påskedag reiser visepresident Mike Pence til Sør-Korea i forbindelse med et tidagers besøk i Asia.

Ifølge nyhetsbyrået AP har Trump vært relativt vag når det gjelder hvilke virkemidler han vil bruke overfor Nord-Korea. Det betyr at det kan være Pence som kommer med en mer detaljert politikk under sitt Asia-besøk.

(©NTB)