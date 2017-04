FN: Må kutte mathjelp til én million i Nigeria hvis verden ikke leverer

FN har så langt kun mottatt 15 prosent av hva organisasjonen har bedt om for å avhjelpe en av verdens verste humanitære kriser, opplyser Peter Lundberg, nestleder for FNs humanitære innsats i Nigeria.

I løpet av det neste halvåret trengs det over 2 milliarder kroner for å hjelpe 1,8 millioner mennesker, skriver Lundberg i et innlegg i den franske avisen Le Monde.

– Uten tilstrekkelig finansiering vil Verdens matprogram (WFP) måtte redusere den livsviktige støtten, framholder han.

Ifølge Lundberg lider en halv million barn nordøst i Nigeria av alvorlig feil- eller underernæring.

– Uten behandling vil én av fem dø, skriver han videre.

Sultkatastrofene i Nigeria, Sør-Sudan, Somalia og Jemen utgjør det FN har kalt den største humanitære katastrofen som verden har opplevd siden FN ble grunnlagt i 1945. Over 20 millioner mennesker risikerer å bli rammet av sult.

Ifølge Lundberg har FN bedt om 1 milliard dollar, 8,6 milliarder kroner, for å hjelpe 4,7 millioner mennesker som har akutt behov for mathjelp nordøst i Nigeria.

