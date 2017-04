FN: 60 hjelpearbeidere evakuert i Sør-Sudan 

FN advarer mot at det stadig blir farligere å hjelpe lokalbefolkningen, blant annet etter at tre personer som delte ut mat og annen nødhjelp, ble drept i byen Wau tidligere i uka.

– Jeg har ikke ord for å beskrive nivået på den frustrasjonen og sinnet jeg føler over de fortsatte angrepene mot hjelpearbeidere som bare prøver å hjelpe sivile som lider som følge av konflikten, sier Eugene Owusu, koordinator for FNs nødhjelpskontor (OCHA). Hun opplyser at 60 hjelpearbeidere har måttet evakuere fra flere steder i delstaten Jonglei fredag og lørdag.

Sammenstøt i den østlige delstaten skjer etter harde kamper i byene Pajok i sør i landet og Wau i vest de to siste ukene. Kampene har ført til at minst 16.000 sivile har flyktet fra Wau, Sør-Sudans nest største by de siste ukene.

Borgerkrigen i Sør-Sudan brøt ut i forbindelse med en maktkamp mellom president Salva Kiir og visepresident Riek Machar i 2013. Minst 1,7 millioner mennesker har flyktet fra landet som følge av krigen, og 1,9 millioner er internt fordrevet. Minst 79 hjelpearbeidere er drept siden konflikten brøt ut, minst 12 av dem i 2017.

Sør-Sudan er også blant landene som er rammet av det FN mener er den verste humanitære katastrofen siden organisasjonen ble grunnlagt i 1945. I tillegg til Sør-Sudan er også Nigeria, Somalia og Jemen rammet av sultkatastrofen.

(©NTB)