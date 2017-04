AFP: 16 drept i eksplosjon ved busser i Syria

Nyhetsbyrået AFP melder om en eksplosjon ved Rashidin, vest for Aleppo i Syria. En bombe skal ha gått av i nærheten av busser som har fraktet innbyggere fra Foua og Kefraya, to landsbyer som kontrolleres av regimevennlige styrker.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser at flere personer ble drept og såret i eksplosjonen. Ifølge SOHR skyldes eksplosjonen et bombeangrep, mens regjeringsvennlige syriske medier melder om en bilbombe.

Tusenvis av syrere har måttet tilbringe natten i busser i Aleppo som følge av uenighet mellom regjeringssoldater og opprørere om evakueringsavtalen.

