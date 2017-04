Hjem Tyrkia: Fem IS-mistenkte pågrepet før søndagens folkeavstemning

Tyrkisk politi har pågrepet fem personer som skal være tilknyttet IS. De planla et "sensasjonelt" angrep under helgens folkeavstemning, ifølge politiet.