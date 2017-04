Time: Trump vil hemmeligholde egen gjesteliste

Det er Secret Service som oppbevarer loggene, som den forrige administrasjonen valgte å offentliggjøre. Ifølge kommunikasjonsdirektør Michael Dubke skyldes omgjøringen av praksisen sikkerhetsmessige og private hensyn, opplyser Time. Andre kilder hevder at regelen innføres for at presidenten på en diskret måte kan søke råd hos hvem han vil.

Besøksloggene vil bli tilgjengelige på forespørsel tidligst fem år etter Trumps presidenttid er over.

