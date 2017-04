Taxi-svindlere rundlurte turister i Nederland

Hollandsk påtalemyndighet trakk fram den svenske turisten som et eksempel på dem som hadde blitt lurt av taxi-svindlerne på Schiphol-flyplassen utenfor Amsterdam. I tillegg til å få kameraet frastjålet, hadde turisten betalt 595 euro for turen, et beløp som tilsvarer over 5.000 norske kroner. Turen pleier vanligvis å koste rundt 40 euro, tilsvarende 360 kroner med fredagens kurs. En japansk turist hadde også blitt innelåst i bilen helt til han gikk med på å betale 300 euro for turen.

Åtte personer er pågrepet i saken – deriblant fire taxisjåfører.

(©NTB)