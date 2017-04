Rouhani ønsker ny presidentperiode

68-åringen, som ble president i 2013, sier at en moderne utenrikspolitikk, økonomiske reformer og bekjempelse av arbeidsledighet vil være hans hovedprioritet dersom han blir valgt. Rouhani er spådd gode sjanser til å få en ny periode, selv om utenrikspolitikken ikke har blitt ansett som tilstrekkelig "islamsk" av de hardeste kritikerne. Presidentens motstandere ser blant annet på atomavtalen fra 2015 som et diplomatisk nederlag.

Rouhani avviser at han planlegger å røre avtalen.

– Takket være atomavtalen slipper vi å ha en skygge av krig hengende over landet vårt. Noen av de andre kandidatene vil fjerne den helt, men de som har jobbet for den vil kjempe til siste slutt, sa Rouhani da han meldte inn sitt kandidatur.

Over 600 personer har meldt seg som kandidater til presidentvalget, ifølge iransk mediene. Det er ventet at mange blir avvist av prestestyret i landet, som offentliggjør en godkjent liste over kandidater 27. april.

Valget holdes 19. mai

